وزارة الحرس الوطني تعلن فتح باب القبول للخدمة العسكرية.. التفاصيل والشروط

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20هـ حتى يوم الخميس 1444/8/24هـ، للوظائف العسكرية (تجنيد-رجال)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتب العسكرية:

– وكيل رقيب.

– عريف.

– جندي أول.

– جندي.

الوظائف العسكرية:

1- رتبة (عريف / وكيل رقيب) لحملة الدبلوم:

– تخصص اتصالات – تخصص مشغل حاسب آلي (خريجو كلية الاتصالات).

– تخصص فني صيانة حاسب آلي.

– تخصص فني شبكات حاسب آلي.

– تخصص محلل نظم.

– تخصص تقنية الإلكترونيات (خريجو كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع).

– تخصص صيانة الطائرات.

2- رتبة ( جندي / جندي أول ):

– لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

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تنبيهات عامة:

1- عملية التسجيل لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قبل وزارة الحرس الوطني.

2- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسيتم إلغاء طلب كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.

3- رقم الجوال والبريد الإلكتروني المدخل من قبل المتقدم هما الوسيلتان المعتمدة للتواصل.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والـده أثناء خدمته خارج المملكة .

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

3- أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية .

4- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر ( 18 ) عاماً ولا يزيد عن أربعين ( 40 ) عاما .

5- أن لا يقل طول المتقدم عن ( 160 ) سم .

6- أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني .

7- ألا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية .

8- ألا يكون متزوجا من غير سعودية .

9- الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة .

10- أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة .

11- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط والمعايير المحددة .

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة 9:00 صباحاً) بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة 2:00 مساءً) بتاريخ 1444/08/24هـ الموافق 2023/03/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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