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وزارة الحرس الوطني تعلن فتح باب القبول للخدمة العسكرية.. التفاصيل والشروط

وزارة الحرس الوطني تعلن فتح باب القبول للخدمة العسكرية.. التفاصيل والشروط

وزارة الحرس الوطني تعلن فتح باب القبول للخدمة العسكرية.. التفاصيل والشروط
١٢:٥٢:٠٣ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20هـ حتى يوم الخميس 1444/8/24هـ، للوظائف العسكرية (تجنيد-رجال)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتب العسكرية:

– وكيل رقيب.
– عريف.
– جندي أول.
– جندي.

الوظائف العسكرية:
1- رتبة (عريف / وكيل رقيب) لحملة الدبلوم:

– تخصص اتصالات – تخصص مشغل حاسب آلي (خريجو كلية الاتصالات).
– تخصص فني صيانة حاسب آلي.
– تخصص فني شبكات حاسب آلي.
– تخصص محلل نظم.
– تخصص تقنية الإلكترونيات (خريجو كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع).
– تخصص صيانة الطائرات.

2- رتبة ( جندي / جندي أول ):

– لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

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تنبيهات عامة:

1- عملية التسجيل لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قبل وزارة الحرس الوطني.
2- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسيتم إلغاء طلب كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.
3- رقم الجوال والبريد الإلكتروني المدخل من قبل المتقدم هما الوسيلتان المعتمدة للتواصل.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والـده أثناء خدمته خارج المملكة .
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
3- أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية .
4- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر ( 18 ) عاماً ولا يزيد عن أربعين ( 40 ) عاما .
5- أن لا يقل طول المتقدم عن ( 160 ) سم .
6- أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني .
7- ألا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية .
8- ألا يكون متزوجا من غير سعودية .
9- الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة .
10- أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة .
11- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط والمعايير المحددة .

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة 9:00 صباحاً) بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة 2:00 مساءً) بتاريخ 1444/08/24هـ الموافق 2023/03/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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