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عبث بالدين والدنيا.. تعميم من الشؤون الإسلامية بالتحذير ممن يدعون تعبير الرؤى بغير علم

عبث بالدين والدنيا.. تعميم من الشؤون الإسلامية بالتحذير ممن يدعون تعبير الرؤى بغير علم

عبث بالدين والدنيا.. تعميم من الشؤون الإسلامية بالتحذير ممن يدعون تعبير الرؤى بغير علم
١٢:٠٢:٠٠ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس الأربعاء توجيها لخطباء الجوامع بعموم المملكة.

تعبير الرؤى بغير علم:

ووجه في خطابه لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 18 شعبان 1444هـ، عن بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالرؤى، والتحذير ممن يدعي تعبير الرؤى على غير علم، فيعبث بالدين والدنيا.

وتضمن التوجيه التأكيد على:

– تضمين الخطبة بيان أنواع الرؤى.
– الواجب على من رأى في منامه رؤيا.
– التحذير من الخوض في تعبير الرؤى لمن لا يحسن ذلك.
– يعتبر ذلك من الفتوى بغير علم.
– التوعية بمخالفات بعض معبري الرؤى، مع تزايد عدد منهم في وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذهم ذلك وسيلة للشهرة وكسب الأموال.

ويأتي هذا التوجيه بتخصيص خطبة الجمعة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

كما أنه يعتبر اتساقاً مع رسالة خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات التي يحسن تنبيه المصلين إليها، ومنها ما يتعلق بالرؤى والمنامات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية اليوم الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

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