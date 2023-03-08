بكل سهولة.. تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا لمن هم خارج المملكة

تواصل-فريق التحرير:

يمكن الآن وبكل سهولة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، حيث يتم ذلك إلكترونيًا عبر تطبيق أبشر.

أفراد الأسرة والعمالة المنزلية:

وتمكن هذه الخدمة من تمديد تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية المتواجدين خارج المملكة.

طرق تنفيذ الخدمة:

ويتم تنفيذ الخدمة عبر الدخول على منصة أبشر ثم اختيار:

1-خدمات من تبويب العمالة.

2- اختيار التأشيرات.

3- اختيار تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة.

كسر تأشيرة الخروج:

وفي وقت سابق تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن مدة العودة لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة بغرض العمل.

وقال المغرد: “تكرمًا كم مدة منع العودة لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة بغرض العمل”.

وأضافت: “تنص التعليمات على من خرج ولم يعد يُمنع من الدخول لمدة 3 سنوات”.

إلغاء بلاغ التغيب:

كما أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمستفيد إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ يمكن للمستفيد إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية، وذلك من خلال خدمة ” تواصل ” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

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