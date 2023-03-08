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خلال 65 يوما.. استشهاد 74 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال
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خلال 65 يوما.. استشهاد 74 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال

خلال 65 يوما.. استشهاد 74 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال

خلال 65 يوما.. استشهاد 74 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال
١٢:٢٤:٤٦ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل واس:

وثَّقَت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 74 فلسطينيّاً، برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري.

27 شهيدا من جنين

وأفادت وزارة الصحة في تقرير لها، أن من بين الشهداء 27 شهيداً من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، التي تشهد اقتحامات واعتداءات متكررة من قبل الاحتلال، لافتةً الانتباه إلى أن من بين الشهداء 13 طفلاً، وامرأة فلسطينية.

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مقتل وإصابة فلسطينيين

وأصيب خمسة فلسطينيين بجروح اليوم، في اعتداءات من المستوطنين بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، في اعتداء من المستوطنين على قرية أم صفا قرب مدينة رام الله، كما أصيب فلسطينيان أحدهما طفل في القدس والخليل.

وأدانت فلسطين قتل جيش الاحتلال، ستة فلسطينيين وإصابة العشرات خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

استشهاد 6 وإصابة العشرات في جنين

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عمليات القتل اليومية من قبل الاحتلال التي كان آخرها ما جرى مساء اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

من خلال استهداف عدة منازل بالصواريخ- أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، هدفها إفشال جميع الجهود الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الجرائم الصهيونية.

الكلمات الدلالية:
أخبار فلسطين استشهاد فلسطينيين الصفة الغربية جيش الاحتلال مخيم جنين

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