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نصفهم قتلى.. أصعب مكالمة تلقاها رئيس هذه الدولة عن مصير أمريكيين مختطفين
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نصفهم قتلى.. أصعب مكالمة تلقاها رئيس هذه الدولة عن مصير أمريكيين مختطفين

نصفهم قتلى.. أصعب مكالمة تلقاها رئيس هذه الدولة عن مصير أمريكيين مختطفين

نصفهم قتلى.. أصعب مكالمة تلقاها رئيس هذه الدولة عن مصير أمريكيين مختطفين
١١:٢٤:٣٤ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تلقى الرئيس المكسيكي، أندريس أوبرادور، مكالمة هاتفية من حاكم ولاية تاماوليباس، أميركو فياريال أنايا، والتي أبلغها فيها بمقتل أمريكيين مختطفين في البلاد.

اختطاف جنود أمريكين في المكسيك:

ذكرت شبكة ” سي إن إن” الأمريكية أن حاكم ولاية مكسكية أعلن اختطاف أربعة أمريكيين، أمس الثلاثاء، وأنه تم العثور على اثنين مقتولين وآخرين على قيد الحياة.

وكان المدعي العام في تاماوليباس، إيرفينغ باريوس، أعلن في تغريدة العثور على الأربعة، وأن اثنين منهم قتلا، مؤكدا مواصلة أعمال التحقيق للقبض على الجناة.

بينما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، أن أربعة أمريكيين تعرضوا لإطلاق نار وخُطفوا على أيدي مسلحين في شمال شرق المكسيك، بعد عبورهم الحدود.

وأضاف أن الأمريكيين الأربعة عبروا بلدة ماتاموروس في ولاية تاماوليباس، الجمعة الماضية، وهم يقودون حافلة صغيرة بيضاء مسجلة في ولاية نورث كارولينا.

ونوه أنه بعد وقت قصير على عبورهم الحدود، فتح مسلحون مجهولون النار على ركاب المركبة، ووُضع الأمريكيون الأربعة في مركبة أخرى.

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الكلمات الدلالية:
اختطاف جنود أمريكين الرئيس المكسيكي المكسيك جنود أمريكين

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