الزعاق يشرح التوقعات بتقلبات جوية حادة خلال شهر رمضان

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شرح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن الفترة المقبلة تشهد تقلبات جوية، وأمطار صيفية، خلال شهر رمضان المقبل.

تقلبات حادة

وقال الزعاق، عبر مقطع فيديو على تويتر، إن: خلال هذه الأيام وطوال شهر رمضان سنعيش مرحلة التقلبات الجوية الحادة، وخلالها تنتشر الأمراض الموسمية المعتادة من زكام والحساسية بجميع أنواعها.

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الأمطار الصيفية

وأوضح الخبير أن الأيام المقبلة تشهد مرحلة الأمطار الصيفية، التي تتشكل محليا، وهطولها يكون في بقعة دون ثانية، وتسمى عند العامة بأمطار المراويح، أو السرايات عند أهل الخليج، وتكون مسبوقة بعصف ريح.

وفسر الزعاق أسباب التقلبات الجوية، بأن المنطقة العربية تقع بين مدار السرطان، ومدار الجدي، وهذه المنطقة تتعامد عليها الشمس طوال فترة الصيف، فالحرارة أصل في أجواءها صيفا، والبرودة مستوردة من خارجها شتاء، عبر الرياح الشتوية الشمالية، وتكون رياحه مصحوبة بغبار وأتربة، وأمطاره مشوبة بحبات برد.

وفي وقت سابق، حذر الباحث في الطقس والخبير الفلكي د. خالد الزعاق، من خطورة الانخداع بالطقس الدافئ، متوقعاً انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشيئة الله.

وقال د. خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “لا يغركم الدفء المعاش، ترانا في موسم بياع الخبل عباته”.