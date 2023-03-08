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أمانة العاصمة المقدسة تبدأ إصدار تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان
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أمانة العاصمة المقدسة تبدأ إصدار تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان

أمانة العاصمة المقدسة تبدأ إصدار تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان

أمانة العاصمة المقدسة تبدأ إصدار تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان
١٠:٢٤:٤٣ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت أمانه العاصمة المقدسة عن طرح مساحات تأجيرية لعدد من المباسط الموسميه بمكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الأمانة، أن ذلك يأتي بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالية، والتأكد من تقديم وتداول المواد الغذائية بطرق صحية آمنة؛ ولتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار مكة المكرمة.

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استقبال طلبات تراخيص المباسط

وأشارت الأمانة إلى أنها بدأت فعليًّا في استقبال طلبات الحصول على تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، لافتةً الانتباه إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات سيكون يوم الخميس 23 / 08 / 1444هـ.

وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بالراغبين في استئجار المواقع، التواصل مع إدارة التسويق بمركز خدمات المستثمرين.

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أخبار السعودية أمانة العاصمة المقدسة رمضان شهر رمضان مباسط رمضان

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