الاحتجاجات تُجبر حكومة الاحتلال لتغيير مكان لقاء وزير الدفاع الأمريكي

تواصل- وكالات:

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن مكان اجتماعات وزير الدفاع لويد أوستن مع المسؤولين بدولة الاحتلال، قد جرى تغييره، كما تم تأخير موعد وصوله قليلا.

وأوضح أن ذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي تشهدها دولة الاحتلال، في الآونة الأخيرة على خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن المسؤول (لم تسمه)، قوله إن التغييرات جرت على الاجتماعات المقرر عقدها غدا الخميس بطلب من حكومة الاحتلال.

مخاوف من الاحتجاجات

وقال المسؤول خلال زيارة أوستن إلى مصر لإجراء محادثات “أكد مسؤولون في حكومة الاحتلال ضرورة تغيير مكان الاجتماع وقالوا إن لديهم مخاوف بشأن الاحتجاجات المزمعة قرب مقر وزارة الدفاع”.

ووصل لويد أوستن، الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادما من بغداد، ضمن جولته الشرق أوسطية التي استهلها بالأردن وتشمل أيضا تل أبيب ورام الله.

احتجاجات منذ شهرين

وتشهد دولة الاحتلال منذ أكثر من شهرين موجة احتجاجات تقودها المعارضة على قرار الحكومة تمرير قوانين تحد من سلطة القضاء.

وتقول حكومة الاحتلال إن من شأن هذه القوانين إصلاح النظام القضائي، وتصرّ على المضي في تمريرها.

في حين تعتبرها المعارضة “انقلابا ومن شأنها تحويل الاحتلال من ديمقراطية إلى ديكتاتورية”، وتمضي في مظاهراتها الاحتجاجية.

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