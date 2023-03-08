منصة أبشر تعلن تفاصيل خدمة بياناتي المطورة.. 3 خطوات للتفعيل

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة أبشر أن خدمة بياناتي المطورة، تمكن المستفيد من إصدار وطباعة وثيقة بيانات مواطن حسب القطاع المحدد، مع إمكانية تحقق القطاعات من صحة البيانات.

خطوات تنفيذ الخدمة عبر منصة أبشر

– الدخول على أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي

– اختيار الأحوال المدنية

– اختيار خدمة بياناتي مطورة

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تفعيل الهوية الوطنية

وفي وقت سابق، حددت منصة أبشر، بالتفصيل خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من خلال الناقل البريدي.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خدمة تفعيل الهوية الوطنية تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي بكل سهولة في 4 خطوات.

خطوات تنفيذ الخدمة عبر أبشر

1- اختيار خدمات من تبويب خدماتي

2- اختيار الأحوال المدنية

3- اختيار خدمات الهوية الوطنية

4- اختيار تفعيل الهوية الوطنية

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خدمة تسجيل المواليد

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر تفاصيل خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا وخطوات الحصول على الخدمة بالتفصيل.

وتتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين تسجيل المواليد إلكترونيا، مع إتاحة توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدث إلى العنوان الوطني. اقرأ أيضا: عبر منصة أبشر.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي

طريقة الوصول للخدمة

– الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي

– اختيار الأحوال المدنية

– اختيار خدمة تسجيل المواليد

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