خلل قاتل.. سقوط عجلات القيادة في 120 سيارة “تسلا”

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فتحت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء تحقيقا مبدئيا في 120 ألف سيارة تسلا موديل واي لعام 2023.

سقوط عجلات القيادة:

وأوضحت الإدارة الوطنية أن فتح التحقيق جاء بعد تقريرين عن سقوط عجلات القيادة أثناء القيادة، في الوقت الذي لم ترد تسلا على الفور على طلب للتعليق.

وأضافت أن عجلات القيادة في موديلي سيارات الشركة لعام 2023 اللذين قطعا عددا قليلا من الأميال، كانت مفكوكة تماما.

فيما تم تسليم المركبات إلى أصحابها دون مسمار التثبيت الذي يربط عجلة القيادة بعمود التوجيه، ما دفع الإدارة إلى فتح تحقيق أولي لتقييم “نطاق ووتيرة وعمليات التصنيع حول هذا الخلل.

وقد جاء تحيقق الهيئة الوطنية كخطوة أولى قبل مطالبة الإدارة بسحب السيارات، حيث نوهت أنها تلقت شكوى من شخص اشترى موديل واي جديدا قبل خمسة أيام وكان على الطريق بولاية نيو جيرزي في 29 يناير الماضي.

وأوضح أنه وفجأة سقطت عجلة القيادة، مضيفا أنه من حسن حظي لم تكن هناك سيارة في الخلف وتمكنت من التوقف على جانب الطريق.

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