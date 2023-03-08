دراسة توضح مخاطر حمية الكيتو على القلب

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كشفت دراسة حديثة عن مخاطر حمية الكيتو على الصحة بصفة عامة والقلب والأوعوية الدموية بصفة خاصة .

وتفصيلا، حذرت الدراسة من خطورة اتباع نظام الكيتو الغذائي المخصص للتخسيس والحمية، مؤكدة أنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مخاطر حمية الكيتو

ووفقا للدراسة، فإن النظام الغذائي الكيتوني يسبب فقداناً سريعاً للوزن، لكن العلماء الآن حذروا من أنه قد يضر بالقلب.

وقام العلماء بتحليل البيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة لمزيد من التحقيق في أولئك الذين يتبعون نظام كيتو الغذائي والعلاقة مع صحة القلب السيئة.

وأوضح العلماء، أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في النظام الغذائي، والمعروف باسم البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) يمكن أن يكون السبب في ذلك.

وقالت الدكتورة يوليا لاتان، وهي طبيبة قادت الدراسة في مركز ابتكار القلب والرئة بجامعة كولومبيا البريطانية: “من بين المشاركين في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية عالي الدهون يشبه الكيتو، وجدنا أن أولئك الذين لديهم أعلى المستويات من الكوليسترول الضار كانوا الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

هذا وتتعارض الأبحاث السابقة حول كيفية تأثير نظام كيتو الغذائي على قلب المريض مع بعض الدراسات التي تزعم أنه يمكن في الواقع تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بينما يشير البعض الآخر إلى أن التدفق الخطير لكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة يمكن أن يكون له تأثير ضار.

ماذا تعرف عن نظام الكيتو؟

يتضمن النظام الغذائي الكيتون تقليل عدد الكربوهيدرات المستهلكة بشكل كبير واستبدالها بالدهون. ونقص الكربوهيدرات يعني انخفاض نسبة الجلوكوز في الجسم، ما يؤدي إلى حرق المزيد من الدهون بدلاً من الكربوهيدرات، وفقدان الوزن بسرعة.

ووفقا للخبراء، تشمل الأطعمة التي يجب تضمينها في نظام كيتو الغذائي اللحوم والأسماك والدواجن والخضراوات غير النشوية والأطعمة الغنية بالدهون ومنتجات الألبان عالية الدسم والبيض والزيوت والمكسرات والبذور.

بينما تشمل الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها الأطعمة عالية الكربوهيدرات والحبوب والمخبوزات والصلصات الحلوة والعصائر والمشروبات الغازية، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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