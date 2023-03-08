أهم 10.. توقعات بزلزال بقوة 10 درجات يضرب هذا البلد وصرف دفعة مارس بعد ساعات

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

اليوم.. علماء الجيولوجيا يتوقعون زلزالاً بقوة 10 درجات في هذا البلد

برزت توقعات علماء الجيولوجيا بإمكانية حدوث زلزال مدمر بقوة 10 درجات بمقياس ريختر، وأنه سوف يقع اليوم الأربعاء، وسيؤثر على بعض الدول العربية.. المزيد هنا

“الجوازات” تضيف خدمة جديدة تخص أفراد الأسرة الأقل من 18 عاما

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تحديد موافقة أحد الوالدين على قيام الطرف الآخر بإنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة ممن هم دون الـ 18 عاما.. المزيد هنا

عاشت 3 قرون وحربين عالميتين.. وفاة أكبر امرأة في العالم

توفيت امرأة يُعتقد أنها “أكبر معمرة في العالم” عن عمر يناهز 128 عامًا، عاشت خلالها في ثلاثة قرون وعاصرت حربين عالميتين.. المزيد هنا

الكويت: تعديل إجراءات منح “إذن العمل” للعمالة الوافدة

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أسيل المزيد تعديل بعض إجراءات منح.. المزيد هنا

وزير الطاقة يُطلق أضخم مشروع تطويري في تاريخ الحرمين الشريفين

أعلنت وزارة الطاقة أنه بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين فقد تم إطلاق أضخم مشروع تطويري في تاريخ الحرمين الشريفين.. المزيد هنا

تنبيه مهم لمستفيدي سكني.. تدشين الربط التقني بين برنامج “تطوير” ومنصة “إتمام”

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الربط التقني بين برنامج “تطوير”.. المزيد هنا

5 أهداف رئيسة لحملات “التجارة” على منافذ البيع قبل رمضان

تنفذ وزارة التجارة زيارات رقابية استباقية على المنشآت التجارية بجميع مناطق المملكة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا

توضيح مهم من “حساب المواطن” لأصحاب عقود الإيجار

أصدر “حساب المواطن”، توضيحًا بشأن تأثير عقود الإيجار على برنامج الدعم من عدمه.. المزيد هنا

غدًا.. صرف الدفعة 64 من “حساب المواطن”

من المقرر أن يتم إيداع الدفعة 64 من “حساب الموطن” لشهر مارس في حسابات المستفيدين غدًا الخميس.. المزيد هنا

تحذير من وزير الشؤون الإسلامية لأئمة المساجد في رمضان

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن الوزارة ستتصدى لأي مخالفات لأئمة المساجد في شهر رمضان.. المزيد هنا