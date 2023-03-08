وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- رئيس قسم الأمن الصناعي.
- مدير الخدمات العامة.
- محلل مالي.
- محاسب.
- ضابط اكتساب المواهب.
- محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.
- ضابط علاقات الموظفين.
- مشرف عقارات (Soft Services).
- مشرف مرافق (Soft Services).
- مشرف مرافق (خدمات صلبة).
- مشرف عقارات (خدمات صلبة).
- مسؤول الشؤون الحكومية.
- مدقق داخلي.
- ضابط الإعلام والاتصال المؤسسي.
- مستشار قانوني أول.
- والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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