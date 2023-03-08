الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة تخصصات
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وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة تخصصات

وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة تخصصات

وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة تخصصات
٠٩:٥٩:٢١ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. رئيس قسم الأمن الصناعي.
  2. مدير الخدمات العامة.
  3. محلل مالي.
  4. محاسب.
  5. ضابط اكتساب المواهب.
  6. محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.
  7. ضابط علاقات الموظفين.
  8. مشرف عقارات (Soft Services).
  9. مشرف مرافق (Soft Services).
  10. مشرف مرافق (خدمات صلبة).
  11. مشرف عقارات (خدمات صلبة).
  12. مسؤول الشؤون الحكومية.
  13. مدقق داخلي.
  14. ضابط الإعلام والاتصال المؤسسي.
  15. مستشار قانوني أول.
  16. والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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