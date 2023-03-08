انفجار داخل محطة كهرباء بالكويت.. ماذا حدث؟

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الكهرباء في الكويت بيانا عن وقوع انفجار داخل محطة وقود “السالمية B”، أثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحطة.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد وقع انفجار أدى لفصل محطة بالكامل، حيث كان مقدار الفقد للأحمال الكهربائية 22 ميغاواط.

إصابة 4 موظفين:

وأوضح بيان الوزارة أن الحادث أسفر عن إصابة 4 موظفين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة السالمية.

وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء العام ووزارة الداخلية وفرق الطوارئ التابعة للوزارة وقامت بإجراء اللازم.

وأوضحت أنه جارٍ الكشف على المحطة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، مضيفة أنه تم إعادة التيار بشكل تدريجي من الساعة 1.30 ظهراً وتمت إعادة المحطة إلى الخدمة في تمام الساعة 2.30 بعد الظهر.

وكان بلاغ ورد إلى إدارة العمليات المركزية ظهر اليوم بوقوع حريق محول كهرباء رئيسي في منطقة السالمية.

كما بينت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مركز السالمية والبدع إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحريق في أحد كيبلات توزيع الكهرباء.

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