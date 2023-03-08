“الحج والعمرة” تعلن عن وظائف في مكة والمدينة وجدة

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف موسمية شاغرة لعام 1444هـ، وذلك بمدن مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وفق التفاصيل:

المسميات الوظيفية:

1- مراقب خدمات

2- مأمور اتصالات

3- خدمة عملاء

4- سائق

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الشروط والمتطلبات:

– التقديم متاح فقط للمواطنين

– العمر من 22 إلى 50 سنة

– المؤهل: الثانوية العامة فأعلى

– الأولوية لمن يمتلك الخبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة

– القدرة البدنية والصحية

– اجتياز المقابلة الشخصية

– بعض الوظائف تشترط إتقان أحد لغات الحجاج مثل: الأوزبكي – الفارسي – الصيني- الأردو- الملايو – التركي.

مكان العمل:

مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة

طريقة ومواعيد التقديم

بداية التقديم 16 شعبان 1444هـ إلى 19 شعبان 1444هـ من خلال الرابط: ( هنا ).

أبحاث الحج والعمرة

وفي سياق مواز، برعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

الملتقى الـ 22 تنظمه جامعة أم القرى

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، أن الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِ والعمرة، والذي تم افتتاحه في يناير الماضي، يأتي تحت شعار “نحو تجربة متميزة لضيوف الرحمن”، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة.