“الحربي” يحذر من تطبيق يستهدف بيانات المستخدمين

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حذر الخبير التقني سالم الحربي، من تطبيق يستهدف حسابات وبيانات المستخدمين، خاصة لمستخدمي هواتف أندرويد.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مهم لكل من يستخدمون اندرويد لو محمل التطبيق SHEIN-Fashion Shopping Online احذفه حالاً”.

تطبيق يستهدف البيانات

وأضاف أن التطبيق المذكور وصل 100 مليون تنزيل وهو تطبيق تسوق للملابس.

وتابع الحربي “التطبيق يرسل بياناتك إلى خودام مجهولة المصدر وربما يصل الى بيانات جهازك”.

ولفت سالم الحربي “إجراء الأمان هو حذف التطبيق فورا وتدعيم الجهاز بمقام للفيروسات”.

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تحديث يعالج بعض الثغرات

وفي وقت سابق، أعلنت شركة أبل عن تحديث جديد يعالج بعض الثغرات الأمنية وبعض المشاكل التي تواجه مستخدمي أجهزة الآيفون.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على تحديث شركة أبل الجديد بقوله “إن التحديث الجديد من شركة أبل يحمل رقم ios16.3.1 “.

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مزايا التحديث الجديد

وأضاف الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التحديث الجديد من شركة أبل، مهم جداً، حيث أغلقوا بعض الثغرات وسوف نتكلم عنها لاحقاً”.

وتابع سالم الحربي “التحديث الجديد يحل مشكلة ظهور رسالة لا يوجد مساحه كافيه على جهازك الآيفون”، وأيضا عدم مقدرتك على حفظ الصور والبيانات، وأيضا حل مشكلة عدم استطاعتك عمل نسخه احتياطية”.

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