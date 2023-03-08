أحد قصيري القامة: عوضنا الله بالإرادة والتحمل والصبر

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قال أحد قصار القامة، إن: قصر القامة لا يعني له شيئا، موردا أن الله -سبحانه وتعالى- عوضه بالإرادة والتحمل والصبر.

تعرض للمضايقات

واستطرد مازن، خلال لقاء تلفزيوني على قناة “السعودية”، أنه رغم تعرضه للمضايقات والتنمر في بعض الأحيان، إلا أنه واجهه بالصبر والتحمل.

دعم الأسرة

وتابع أنه أدرك حالته بعد دخوله المرحلة الابتدائية وتعامله واحتكاكه مع الناس، لكنه أكد في الوقت نفسه على إيمانه بقضاء الله، وأيضا دعم أسرته له، مما زاد من ثقته بنفسه.

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نصيحة لعلاج قصر القامة

وكان د. عطا الله الرحيلي استشاري أول-الغدد الصُّم والسكري نصيحة مهمة للوافدين لعلاج قصر القامة لدى الأطفال.

وقال الرحيلي، عبر حسابه في “تويتر”: “تكثر الأسئلة عن علاج قصر القامة لمن بلغوا من العمر ١٦ سنة فأكثر”.

الفحص المبكر

وأضاف: “من المعلوم أنه من الصعب اتخاذ أي إجراء للعلاج في هذه السن بسبب انغلاق العظم أو مشارفة الانغلاق وعندئذ تقل أو تنعدم فرصة العلاج”.

وأشار د. عطا الله الرحيلي “إلى أن أفضل فرصة للفحص والعلاج في سن الطفولة المبكرة.. كلما كان مبكراً تكون فرصة العلاج أفضل”.