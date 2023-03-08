” خطأ أم صواب”.. هل أنت تحتاج لتسخين السيارة في الصباح

تواصل- فريق التحرير:

من المشهور بين الناس وفي عالم السيارات، ضرورة تسخين السيارة في الصباح، والانتظار لفترة معينة حتى يسخن المحرك تم نحرك السيارة.

تسخين السيارة:

لا تحتاج السيارات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود، إلى التسخين أبدا فالسيارات التي كانت تحتاج التسخين هي السيارات التي كانت تعمل بالكربيراتير.

وكان أهم عيوب هذه السيارات أنها لاتوزع الوقود بشكل جيد على جميع الأسطوانات وصعوبة تشغيل المحرك أثناء برودة الجو.

كما أن السيارات الحديثة وإن طال توقفها لعدة أيام , فانها تعمل بسهولة تامة لأنها تحتوي على علبة صغيرة تسمى مخزن الضغط فهي تساعد المحرك على الاشتغال بشكل سريع ولا تحتاج الى تسخين.

جاهزية السيارة للانطلاق:

ويبقى السؤال متى تكون السيارة جاهزة للانطلاق ؟، والجواب : عندما تكتمل دورة التزييت في المحرك وتختلف المدة التي تستغرقها كل سيارة.

ففي السيارات الحديثة لاتتعدى هذه المدة 10 ثواني أي بعد إطفاء جميع لمبات الطابلو عندها يمكنك التحرك بالسيارة مباشرة.

وتذكر جميع شركات السيارات الحديثة في الكاتلوجات أنها لا تحتاج الى التسخين أكثر من 10 تواني.

حملة لتبقى:

وفي وقت سابق أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، أن المركبات الحديثة لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك وتكون جاهزة للانطلاق.

وقالت: يعتقد البعض أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق، وقد يكون ذلك صحيحاً في المركبات القديمة، إلا أنه لا ينطبق بتاتًا على المركبات الحديثة.

اقرأ أيضا

كيف تختار السيارة الأقل استهلاكًا للوقود؟ (فيديو)