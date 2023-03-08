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مكافأة 12,000 ريال شهرياً.. فتح باب التقديم في برنامج “عودة” المنتهي بالتوظيف
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مكافأة 12,000 ريال شهرياً.. فتح باب التقديم في برنامج “عودة” المنتهي بالتوظيف

مكافأة 12,000 ريال شهرياً.. فتح باب التقديم في برنامج “عودة” المنتهي بالتوظيف

مكافأة 12,000 ريال شهرياً.. فتح باب التقديم في برنامج “عودة” المنتهي بالتوظيف
٠٨:٣٧:٢٩ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن إنطلاق برنامج عودة 2023م المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج عودَة.

المزايا:

مكافأة مجزية 12,000 ريال شهرياً.

بعد الانتهاء بنجاح من البرنامج، سيكون لدى المشاركين عملية مقابلة سريعة مع مديري التوظيف مقابل فرص عمل مناسبة وذات صلة.

دورات تدريبية من مراكز معتمدة، ورش عمل، وبرامج توجيه وتدريب أثناء العمل.

يستهدف برنامج عودة التعيينات المحتملة المستقبلية على المستوى الإداري.

سيستمتع الموظفون الناجحون أيضًا بترتيبات عمل مرنة تتضمن 30 يومًا من العمل عن بُعد لدعم التوازن بين العمل والحياة.

فرصة العودة لسوق العمل على مستوى إداري.

برامج تطوير مهارات.

شروط البرنامج:

فترة انقطاع عن العمل بين 2-10 سنوات.

خبرة عمل لا تقل عن 5 سنوات.

شهادة بكالوريوس أو ماجستير.

إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

الإلتزام بمدة التدريب (12 أسبوع).

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 مارس 2023م. وينتهي التقديم بتاريخ 31 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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