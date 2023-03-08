عقوبات أمريكية على 3 شركات ومسؤولين بالجيش والحرس الثوري الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، فرض حزمة من العقوبات الجديدة جديدة ضد إيران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها اليوم، أن العقوبات تشمل اثنين من مسؤولي السجون ومسؤولًا بارزًا بالجيش وآخر بالحرس الثوري، مشيرًا إلى أنها تشمل -كذلك- 3 شركات وقياداتها، بسبب مساعدة قوات إنفاذ القانون على القمع العنيف للاحتجاجات الإيرانية.

التنسيق مع الاتحاد الأوروبي

وأشارت إلى أن العقوبات المتعلقة بإيران جاءت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، تزامنا مع يوم المرأة العالمي.

وفي وقت سابق، طالبت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بمحاسبة إيران على التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألمحت إلى تحايل إيران على الوكالة، وممارسة أنشطة نووية سرية.

تحذر من التصعيد

ووقعت لندن وبرلين وباريس، بيانا ثلاثيا، أوضح أن الدول الثلاث تتوقع تنفيذ طهران الكامل والفوري للإجراءات المتفق عليها نظراً لجدية التصعيد الشديد والمستمر في برنامج النووي، حسب “العربية”.

ودعت إيران للتعاون بشكل كامل وتقديم شرح تقني حول العثور على هذه الآثار، مشدداً على أن ذلك تصعيد خطير جداً.

العثور على آثار يورانيوم مخصب

وألمحت الدول الثلاث إلى أنها لم تقتنع بعد بشرح إيران حول العثور على آثار يورانيوم مخصب بنسبة 84%، مشيرة إلى أنها كانت عن مجرد حادث غير مقصود.

وأضاف البيان أنه ليس هناك تبرير مدني لتخصيب إيران اليورانيوم بهذا المستوى العالي، لافتة إلى أن هذه الخطوات وغيرها تقرب إيران بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالسلاح النووي ويقوض مزاعم إيران بأن برنامجها سلمي.

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