أردنية فازت بجائزة حفظ القرآن.. ماذا قدم لها الزوج؟

تواصل- فريق التحرير:

قام مواطن أردني من لواء بني كنانة بتكريم زوجته وأبنائه في حفل أقيم لِحُفاظ القرآن الكريم في فرع جمعية المحافظة على القرآن الكريم في اللواء بمحافظة إربد.

خاتم ذهبي:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أردنية فقد قام الزوج بذلك في مبادرة كريمة منه، ومن باب إظهاره حبه لأسرته وعائلته.

وقدم الأردني عدوان خالد النعيمي خاتما مِن ذهب لزوجته معلمة الإجازة والحفظ في مركز المهاجرين القرآني.

كما قدم لأبنائه الهدايا التقديرية، معتبرا إياها بمثابة الحافز والدافع لزوجته وأبنائه لبذل المزيد في سبيل حفظ القرآن الكريم.

شاب يحفظ القرآن بطريقة مذهلة:

وأظهر مقطع فيديو تم تدوله قبل أيام شابا يحفظ القرآن الكريم بطريقة مذهلة، تتضمن معرفته لرقم الصفحة والآية والكلمة التي تبدأ بها الصفحة وتنتهي بها.

وبحسب ما وثقه الفيديو يظهر أحد السائلين وهو يوجه سؤالا للشاب ” علي” ليكتشف بها قدراته على حفظ كتاب الله.

ويظهر الفيديو السائل وهو يقوم بفتح المصحف الشريف ويقول له : ” رقم الصفحة مائتان وثلاث وتسعون فما هي السورة، ليرد عليه الشاب هي ” سورة الإسراء”.

كما وجه له سؤالا عن الجزء الذي يقرأ فيه ليرد الشاب ” الجزء الخامس عشر.. وعندما سأله عن مكان الصفحة ، قال له : في الجانب اليمين.. وفي أي مكان نزلت السورة فأجاب : ” في مكة”.

وعندما سأله عن بداية الصفحة قال بقول الله تعالى :” وبالحق أنزلناه.. وعن نهايتها قال انتهت بقول الله تعالى :” ولدا”.

ستيني يحفظ القرآن:

وفي وقت سابق تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع مقطع فيديو، أظهر همة طبيب في حفظ القرآن الكريم، بعد أن تجاوز عمره 60 عاما.

وقال د.جمال عبدالله، أخصائي طب الأطفال، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم في عمر 60 عاما، وأتمه خلال 4 سنوات تقريبا، وحصل على إجازة بحفظ القرآن كاملا بتقدير امتياز.

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