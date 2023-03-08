بعد نهب خزينة الدولة.. الحوثي يعطل رواتب الموطفين

تواصل – فريق التحرير:

واصل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني انتقاده لأفعال مليشيا الحوثي الإجرامية، بنهب خزينة الدولة ومواردها.

حصار غاشم

وقال الإرياني، عبر حسابه الرسمي على”تويتر” إن: “استهانة قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بمعاناة اليمنيين، وتلذذها بعذاباتهم، جراء انقطاع المرتبات بعد نهبها الخزينة العامة وإيرادات الدولة، والحصار الغاشم الذي تفرضه على محافظة تعز منذ ثمانية أعوام، يكشف أننا أمام عقول ونفسيات مريضة وحاقدة”.

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نهب الأراضي

وفي وقت سابق، أدان الإرياني، أعمال السلب والنهب لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين اليمنيين في أحياء بالعاصمة صنعاء.

بلغت ذروتها

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من تسيير حملات عسكرية لتنفيذ عمليات سلب ونهب منظم لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين، في أحياء الروضة، وعصر، بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومديريات همدان، وصرف، وبني مطر، بمحافظة صنعاء، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تشريد المواطنين

وأضاف الإرياني أن: “أعمال السلب والنهب الممنهج التي تنفذها مليشيا الحوثي تحت مزاعم أراضي الدولة والأوقاف