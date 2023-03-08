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ولدتهم تحت الأنقاض.. إنقاذ كلبة مع صغارها بعد 29 يومًا من وقوع زلزال تركيا
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ولدتهم تحت الأنقاض.. إنقاذ كلبة مع صغارها بعد 29 يومًا من وقوع زلزال تركيا

ولدتهم تحت الأنقاض.. إنقاذ كلبة مع صغارها بعد 29 يومًا من وقوع زلزال تركيا

ولدتهم تحت الأنقاض.. إنقاذ كلبة مع صغارها بعد 29 يومًا من وقوع زلزال تركيا
٠٧:٤١:٣٦ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة تجلّت فيها قدرة الله تعالى، تم إنقاذ كلبة مع صغارها بعد مرور 29 يوما على الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الماضي.

إنقاذ كلبة وصغارها:

ونشرت صحيفة ” يني شفق” التركية مقطع فيديو يوثق الواقعة النادرة وعلقت عليه بالقول :” بعد مرور 29 يوماً على وقوع الزلزال تم إنقاذ كلبة مع صغارها الثلاثة التي ولدتهم تحت الأنقاض وهم بصحة جيدة، وذلك في مدينة أنطاكية بولاية هطاي.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله فريق الإنقاذ وهم يقومون بإخراج الكلبة مع صغارها، حيث تم نقلها إلى العلاج على يد أطباء بيطريين، وقد بدا عليها آثار الإصابات.

إنقاذ كلب آخر:

وقبل أيام تم إنقاذ كلب بعد مرور 23 يوما على الزلزال، ونشرت صحيفة يني شفق التركية مقطع فيديو حينها، لعملية إنقاذ الكلب، حيث تمكنت فرق الإنقاذ في أنطاكية من إنقاذ كلب على قيد الحياة، بعد سماع صوت نباحه تحت حطام مبنى مدمر.

وأوضحت أن الكلب بقي 23 يوما تحت الأنقاض، ليخرج بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم.

إنقاذ حصان:

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، مقطع فيديو يوثق لحظات صعبة لاستخراج حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض زلزال تركيا.

وأفاد مغردون أن الحصان تم إنقاذه من تحت الأنقاض بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال.

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