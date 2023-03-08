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تطبيق “نسك” يتيح اختيار الأوقات الأقل ازدحاما لأداء العمرة

تطبيق “نسك” يتيح اختيار الأوقات الأقل ازدحاما لأداء العمرة

تطبيق “نسك” يتيح اختيار الأوقات الأقل ازدحاما لأداء العمرة
٠٧:١٦:٢٨ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن تطبيق نسك يمكن الراغبين في أداء العمرة من معرفة الأوقات المزدحمة، لتفاديها عند حجز أداء العمرة.

الأقل ازدحاما

ووجهت “الحج والعمرة”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن اختيار الأوقات الأقل ازدحاما، عبر تطبيق “نسك”، يساعد على أدءاء العمرة بيسر وسهولة.

كما أشارت الوزارة في تغريدة أخرى، إلى أن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان، يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

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وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، أمس الثلاثاء، إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق نسك.

دعوة الوزارة

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإعلان عن فتح إصدار التراخيص لعمرة رمضان، داعية الراغبين للمبادرة بحجز موعد عبر التطبيق

آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة:

وفي أواخر فبراير حددت وزارة الحج والعمرة 15 ذي القعدة المقبل آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة لمن هم خارج المملكة.

وقالت وزارة الحج حينها، إنه يمكن لمن صدرت له التأشيرة، الدخول للمملكة حتى تاريخ 28 ذي القعدة، على أن يكون آخر تاريخ لمغادرة كافة المعتمرين يوم 29 ذي القعدة.

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