الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى اعتراض على الفاتورة
ولدتهم تحت الأنقاض.. إنقاذ كلبة مع صغارها بعد 29 يومًا من وقوع زلزال تركيا
تطبيق “نسك” يتيح اختيار الأوقات الأقل ازدحاما لأداء العمرة
احذر.. إهمال هذه الحالة قد يؤدي إلى فقدان السمع
صور مؤثرة.. طفل سوري يلحق بجميع عائلته بعد إنقاذه من تحت الأنقاض
إتاحة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية بالعاصمة المقدسة

الرئيسية

 /

تقارير وحوارات

 /

المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى اعتراض على الفاتورة

المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى اعتراض على الفاتورة

المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى اعتراض على الفاتورة
٠٧:٥١:٤٤ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت شركة المياه الوطنية خطوات وآلية تقديم اعتراض على فاتورة الاستهلاك للمياه بكل سهولة، من خلال الحساب الرسمي للعميل في التطبيق.

وأوضحت المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تقديم شكوى اعتراض على الفاتورة، من خلال الخطوات التالية:

خطوات رفع شكوى اعتراض على الفاتورة

1- الدخول إلى التطبيق

2- الدخول على الشكاوى

3- شكوى جديدة

4- الضغط على فواتير

5- اعتراض على فاتورة

6- اختيار فاتورة المراد الاعتراض عنها

7- وصف الشكوى

8- إرسال الطلب

اقرأ أيضا:

بتكلفة 7 ملايين ريال.. المياه الوطنية تشيد خزانًا للمياه في المدينة

نصيحة مهمة قبل شراء أي عقار

أكدت شركة المياه الوطنية أهمية التأكد من عدم وجود فواتير مستحقة على العقار أو المسكن في حالة شراء مسكن جديد.

وقالت المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”: “تأكد لا تضيف الفواتير عليها.. قيمة البيت والسعي كفاية.. تأكد من عدم وجود فواتير مياه غير مسددة”.

اقرأ أيضا:

المياه الوطنية: 4 خطوات للدفع الإلكتروني للفواتير

خطوات الدفع الإلكتروني للفواتير

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية بالتفصيل، طريقة وخطوات الدفع الإلكتروني للفواتير للتيسير على جميع العملاء.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد بشأن خطوات الدفع الإلكتروني.
وأجابت الشركة بقولها إن خطوات الدفع الإلكتروني تشمل التالي:

1 – يتم اختيار خدمات سداد

2 – اختيار سداد فاتورة لمرة واحده

3 – اختيار رمز السداد لشركة المياه 138

4 – إدخال رقم الفاتورة

اقرأ أيضا:

“المياه الوطنية” تدعو عملاءها لطلب خدمة الصرف الصحي في حي طويق بالرياض

مشاريع المياه الوطنية

وفي وقت سابق، أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي عن الانتهاء من تنفيذ مشروعًا بيئيًا في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف بتكلفة تزيد على (79.8) مليون ريال، والذي يهدف إلى رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمنطقة.

خطوط رئيسية وشبكات صرف

وأضحت أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسة وشبكات صرف صحي بطول إجمالي يتجاوز (52) ألف متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع بطاقة استيعابية تبلغ (104) ألف متر مكعب يومياً.

وبيّنت الشركة أن المشروع سيخدم أحياء: (السليمانية – الفاروق – الفياض – الزايد)، إضافة إلى استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي القائمة في أحياء:(المعاقلة – المطر – السوق – الرحمانية).

وأوضحت الشركة أن هذه المشروع يهدف إلى زيادة نسب التغطية، ورفع الضرر البيئي، داعية عملاءها في أحياء: (السليمانية – الفاروق – الفياض – الزايد) للتقدم لطلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية.

 

اقرأ أيضا:

المياه الوطنية توجه نصيحة مهمة قبل شراء منزل جديد

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المياه الوطنية شركة المياه الوطنية شكاوى المياه الوطنية شكوى اعتراض على فاتورة المياه

مواد ذات صلة

المزيد
فيديو| وفاة محفظ القرآن «النفيعي» في حادث بتبوك.. هذا ما فعله قبل وفاته؟

فيديو| وفاة محفظ القرآن «النفيعي» في حادث بتبوك.. هذا ما فعله قبل وفاته؟

٠٨:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٠ أبريل ٢٠١٨
مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. إنقاذ تاريخ ديني وحضاري وإنساني من الاندثار

مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. إنقاذ تاريخ ديني وحضاري وإنساني من الاندثار

١١:٢٥ ص، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
#خريجي_التمريض_يناشدون_الملك: نريد الإنصاف في الاختبار العملي

#خريجي_التمريض_يناشدون_الملك: نريد الإنصاف في الاختبار العملي

١١:٠٠ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٦
خلافات الفرقاء الليبيين.. عقبة تؤجل الوفاق الوطني

خلافات الفرقاء الليبيين.. عقبة تؤجل الوفاق الوطني

٠١:٣١ ص، السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *