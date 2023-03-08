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صور مؤثرة.. طفل سوري يلحق بجميع عائلته بعد إنقاذه من تحت الأنقاض
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صور مؤثرة.. طفل سوري يلحق بجميع عائلته بعد إنقاذه من تحت الأنقاض

صور مؤثرة.. طفل سوري يلحق بجميع عائلته بعد إنقاذه من تحت الأنقاض

صور مؤثرة.. طفل سوري يلحق بجميع عائلته بعد إنقاذه من تحت الأنقاض
٠٧:٠٠:٠٤ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول نشطاء ومدونون سوريون صورا للطفل السوري “طارق حيدر”، الذي تم إنقاذه من تحت الأنقاض، معربين عن أسفهم لوفاته بعد نقله لتلقي العلاج بأحد المستشفيات.

الطفل طارق:

وعلق أحد المدونين على الصور قائلا :” وفاة الطفل طارق حيدر بعد إخراجه من تحت الانقاض ونقل الى المشافي التركية أثر إصابته بمتلازمة الهرس ، طارق لحق بعائلته التي استشهدت جراء الزلزال المدمر”.

كما تداول رواد مواقع التواصل أيضا مقطع فيديو لوفاة شاب إثر سقوط جدار بناء عليه متصدع في مدينة إدلب.

وبحسب ما تم تداوله، فقد كان ذلك أيضا بسبب قوة الرياح التي بدأت من ليل الأحد، واستمرت حتى أمس الأول الإثنين.

 

مشهد إيماني:

تعددت المشاهد الإيمانية للناجين من تحت الركام الذي خلفه الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، حيث كان الناجون في ذكر دائم لله رب العالمين بينما هم تحت ركام وحجارة وحديد وتراب، ولا يعلمون هل سيخرجون أحياءا أم أمواتا.

وتداول المغردون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع مقطع فيديو يرصد تمكن فرق الإنقاذ من إخراج مواطن تركي من تحت الركام الذي خلفه الزلزال المدمر في مدينة قهرمان مرعش التركية، حيث كان يقرأ القرآن في تلك اللحظات.

وحسب ما ذكرت صحيفة “سي إن إن ترك”، فإن عثمان فرات عنصر الشرطة برتبة رقيب (47 عامًا) ظل على قيد الحياة تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش، رغم مرور أكثر من 100 ساعة على وقوع الزلزال.

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زلزال تركيا زلزال سوريا طفل سوري وفاة طفل

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