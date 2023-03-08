احذر.. إهمال هذه الحالة قد يؤدي إلى فقدان السمع

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أكد الدكتور مروان القناعي، اختصاصي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن حالة تراكم السوائل خلف طبلة الأذن وبالتحديد في الأذن الوسطى باتت من الأمور الشائعة جدا، خاصة عند الأطفال.

مضاعفات خطيرة

وقال القناعي إن: “المشكلة تكمن عادة في عدم ظهور أعراض في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى تفاقمها لمضاعفات، قد تصل إلى حد فقدان السمع”، حسب “القبس”.

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6 نصائح لسلامة الأذن

قدم القناعي بعض النصائح المهمة للحفاظ على سلامة الأذن والوقاية من أي مضاعفات:

1- عدم اهمال نزلات البرد المتكررة واخذ الدواء المناسب لتخفيف الاحتقان.

2- عند تكرار طنين الاذن او تراكم شمع الاذن تجب مراجعة الطبيب المختص لازالة الشمع.

3- في حال الشعور بألم في الأذن أو حرقان يجب استشارة الطبيب على الفور.

4- مراجعة الطبيب عند استمرار الشعور بالضغط في الأذن وكأنها مسدودة أو صعوبة في البلع وحالة من الغثيان الشديد.

5- ضرورة علاج مشكلة الجيوب الأنفية والتي قد تتسبب في تراكم السوائل داخل الأذن.

6- الانتباه لحركة الطفل عند تكرار مسكه للأذن وارتفاع درجة الحرارة ومراجعة الطبيب المختص.