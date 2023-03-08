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إتاحة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية بالعاصمة المقدسة

إتاحة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية بالعاصمة المقدسة

إتاحة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية بالعاصمة المقدسة
٠٦:٣٣:٤٢ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كإجراء لاستكمال طلباتهم، دعت أمانة العاصمة المقدسة، المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني، إلى مراجعة إدارة التخطيط الحضري.

الشروط المحددة:

وجاء ذلك ممن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات والموافقات ولم يتبق لهم سوى إحالتها إلى كتابة العدل للتهميش، وعلى المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة المراجعة لاستكمال معاملاتهم.

وبينت الأمانة أن ذلك يأتي بناء على تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتضمن الموافقة على استكمال إجراءات المعاملات الخاصة بتحويل استخدامات الصكوك الزراعية والتي سبق تقديمها والموافقة عليها من قبل وزارة البيئة والزراعة والمياه وتم الانتهاء من إجراءاتها النظامية كافة.

المعاملات التي تقدم بها المواطنون للأمانة سابقا

وأكدت أيضا أن القرار يشمل فقط المعاملات التي تقدم بها المواطنون للأمانة سابقا، التي تخص طلبات تحويل صكوكهم الزراعية إلى سكنية وتمت موافقة وزارة الزراعة عليها.

ونوهت أن خدمة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني فقط.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم الصكوك الزراعية العاصمة المقدسة

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