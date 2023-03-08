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في بيان ثلاثي.. دول أوروبية تطالب بمحاسبة إيران على التزاماتها النووية
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في بيان ثلاثي.. دول أوروبية تطالب بمحاسبة إيران على التزاماتها النووية

في بيان ثلاثي.. دول أوروبية تطالب بمحاسبة إيران على التزاماتها النووية

في بيان ثلاثي.. دول أوروبية تطالب بمحاسبة إيران على التزاماتها النووية
٠٦:٢١:٤٩ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، بمحاسبة إيران على التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألمحت إلى تحايل إيران على الوكالة، وممارسة أنشطة نووية سرية.

تحذر من التصعيد

ووقعت لندن وبرلين وباريس، بيانا ثلاثيا، أوضح أن الدول الثلاث تتوقع تنفيذ طهران الكامل والفوري للإجراءات المتفق عليها نظراً لجدية التصعيد الشديد والمستمر في برنامج النووي، حسب “العربية”.

ودعت إيران للتعاون بشكل كامل وتقديم شرح تقني حول العثور على هذه الآثار، مشدداً على أن ذلك تصعيد خطير جداً.

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العثور على آثار يورانيوم مخصب

وألمحت الدول الثلاث إلى أنها لم تقتنع بعد بشرح إيران حول العثور على آثار يورانيوم مخصب بنسبة 84%، مشيرة إلى أنها كانت عن مجرد حادث غير مقصود.

وأضاف البيان أنه ليس هناك تبرير مدني لتخصيب إيران اليورانيوم بهذا المستوى العالي، لافتة إلى أن هذه الخطوات وغيرها تقرب إيران بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالسلاح النووي ويقوض مزاعم إيران بأن برنامجها سلمي.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا إيران البرنامج النووي الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بريطانيا فرنسا

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