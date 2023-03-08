زفاف تحت الأنقاض.. قصة عروسين أبكت مواقع التواصل

تواصل- فريق التحرير:

تداول نشطاء سوريون صورة لدعوة زفاف لعروسين سوريين، مات أحدهما تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي.

وفاة العريس:

ونشر دعوة الزفاف المؤثرة الإعلامي السوري ” هادي العبد الله”، وعلق عليها قائلا :” قصة لم تكتمل.. دعوة زفاف لعروس فقدت عريسها تحت الأنقاض”.

وكتبت العروس في نص الدعوة الحزينة :” 13 يوما ناطرتك لتطلع من تحت الأنقاض.. 13 يوما كان بقيان لعرسنا بعد صبر 4 سنوات”.

وتابعت : “مثل هاليوم كنت هاروح أنزف ليك وأكون حلالك ومثل هاليوم فقدتك”.

طفلة مجهولة الهوية:

كما تداول نشطاء ومدونون سوريون مقطع فيديو قبل أيام لعدد من القبور المجهولة التي لم يتم التعرف على أصحابها عقب ما ما خلفه الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وبحسب ما تم تداوله الفيديو الذي نشره المدون السوري ” هادي العبدالله”، يظهر قبر مجهول وضع عليه شاهد يحمل عبارة “مجهولة الهوية .. طفلة لابسة كنزة خضرة”.

وعلق المدون السوري هادي العبد الله على الفيديو الذي نشره على حسابه في تويتر قائلا : ” طفلة لابسة كنزة خضرة .. بهذا الاسم دفنت إحدى ضحايا الزلزال بجنديريس”.

وتابع قائلا :” هذا ألم ووجع لا يستحمله أحد، مضيفا ” من كان يتصور أنه في يوم من الأيام أن الكنزة الخضرة التي فرحت بها سوف تكون علامة لها بعد وفاتها.. وهل بقي ألم أكثر من هذا يا ذات الكنزة الخضراء.. غربة في الحياة وفي الممات”.

أب وطفلته:

ومن عجائب الزلزال ، ما وثقه مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية عن عملية إنقاذ شخص تم إنقاذه من تحت الأنقاض في ملاطية.

ونشرت الفيديو صحيفة يني شفق التركية وعلقت عليه بالقول :” أنقذت فرق البحث شخصا من تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية التركية”.

كما تم إنقاذ أب وطفلته من تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية ، وأظهرت اللقطات لحظة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا

بعد أن ظهر باكيًا.. شاهد كيف استقبل المتضررون من الزلزال الشيف “بوراك”