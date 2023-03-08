الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف بالهيئة الملكية لمحافظة العلا في عدة مجالات
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وظائف بالهيئة الملكية لمحافظة العلا في عدة مجالات

وظائف بالهيئة الملكية لمحافظة العلا في عدة مجالات

وظائف بالهيئة الملكية لمحافظة العلا في عدة مجالات
٠٦:٢٢:٠٥ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. وظيفة مستشار محتوى الحياة البرية.
  2. وظيفة قيادة بنك البذور.
  3. الوظيفة الرائدة في إنتاج مشاتل النباتات.
  4. وظيفة أخصائي نظم معلومات المفوض السامي.
  5. وظيفة كبير أخصائي البيئة.
  6. وظيفة مدير عمليات المحميات الطبيعية.
  7. وظيفة استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي.
  8. وظيفة مدير المشاركة المجتمعية.
  9. والمزيد …
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طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية العلا الهيئة الملكية فرص وظائف

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