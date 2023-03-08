وظائف بالهيئة الملكية لمحافظة العلا في عدة مجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- وظيفة مستشار محتوى الحياة البرية.
- وظيفة قيادة بنك البذور.
- الوظيفة الرائدة في إنتاج مشاتل النباتات.
- وظيفة أخصائي نظم معلومات المفوض السامي.
- وظيفة كبير أخصائي البيئة.
- وظيفة مدير عمليات المحميات الطبيعية.
- وظيفة استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي.
- وظيفة مدير المشاركة المجتمعية.
- والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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