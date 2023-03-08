المملكة تدين وتستنكر اقتحام قوات دولة الاحتلال مخيم جنين الفلسطيني

تواصل – فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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استُشهد فيها 6 فلسطينيين.. تعرف على تفاصيل جريمة الاحتلال بمدينة جنين

استشهاد 6 وإصابة العشرات في جنين

وأدانت فلسطين قتل جيش الاحتلال، ستة فلسطينيين وإصابة العشرات خلال اقتحامها مساء اليوم مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عمليات القتل اليومية من قبل الاحتلال التي كان آخرها ما جرى مساء اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

من خلال استهداف عدة منازل بالصواريخ- أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، هدفها إفشال جميع الجهود الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الجرائم الصهيونية.