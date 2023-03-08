إلى أدنى مستوى في أسبوع.. الذهب يهبط بعد تصريح جيروم باول

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هبط الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع للحد من الضغوط.

أسعار الذهب اليوم

تراجع الذهب بنسبة 0.1% في المعاملات الفورية‭ ‬إلى 1812.44 دولار للأوقية بحلول الساعة (06:34) بتوقيت جرينتش كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% إلى 1816.50 دولار، حسب “رويترز”، و”الاقتصادية”.

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أسعار الذهب أمس

وفي أعقاب تصريحات باول، أمس الثلاثاء، تراجعت أسعار الذهب 1.9%، أو أكثر من 30 دولارا، لتصل إلى 1812.55 دولارا، وقال مدير الاحتياطي الفيدرالي، إنه: من المرجح أن يحتاج الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعا في مواجهة البيانات القوية الأخيرة.

وأبدى باول استعداده لاتخاذ خطوات أكبر إذا أشار مجمل المعلومات الواردة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكبح التضخم.

أسعار الفائدة

وتتوقع الأسواق الآن رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في 21 و22 مارس. وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.