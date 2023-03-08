هل يمكن تسجيل المركبة حال عدم وجود رخصة قيادة؟ المرور يجيب
تواصل – فريق التحرير:
حددت الإدارة العامة للمرور، ضوابط تسجيل المركبة وآلية التفويض، مؤكدة أنه لا يمكن تسجيل المركبة حال عدم وجود رخصة قيادة.
جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه “هل يمكن أسجل السيارة باسمي رغم عدم وجود رخصة قيادة؟”.
الرخصة شرط لتسجيل المركبة
وأجاب المرور بقوله “وعليكم السلام، فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة. سعدنا بتواصلك”.
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للمرور، تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة لمدة عام إضافي بدءًا من شهر مارس الحالي.
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يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1/ 3/ 2022م.
3 حالات لا يجوز فيها سحب المركبات التالفة أو المهملة
غير أن هذه الميزات لا تنسحب – كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – على عدد من المركبات.
إذ أوضحت أن هناك ثلاث حالات لا يجوز فيها سحب المركبات التالفة أو المهملة، وهي:
-المركبات المطلوبة أمنيًا أو مروريًا.
-المركبات التي تقع عليها حوادث مرورية أيًا كان حالها.
-المركبات التي تبدو صالحة للاستخدام ولا يظهر عليها علامات العطل أو الإهمال أو الترك.
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دليل إجراءات سحب وحجز المركبات
ويتضمن دليل إجراءات سحب وحجز المركبات الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات لدى الأمانات وعدم تباينها، وضبط عمليات الرقابة على المركبات المخالفة، منع سحب المركبات قبل اتخاذ عدد من الإجراءات من قبل اللجنة المشكلة، ومن ذلك:
– إشعار كل من إدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة المرور للتحقق من عدم وجود قيود أمنية على المركبة، كما يمنع سحب المركبات التي تحمل الصفة الدبلوماسية.
ووفقًا للدليل الموضح، فإن حجز المركبة يكون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
-في حال عدم مراجعة المالك لإنهاء وضع المركبة خلال ثلاثين يومًا، فيتم إشعار المالك بالوسائل الإلكترونية، وكذلك الإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ.
-وإشعار آخر بعد مضي شهرين من الحجز.
-إشعار ثالث قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، وإلا يحق للجنة المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المركبة.
أحكام لمتعهد الحجز
– يكون مسؤولاً عن المركبة طيلة بقائها في الحجز.
– توفير المراقبة الأمنية والحماية للمركبات المحجوزة.
-ـ يعد مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالمركبة خلال فترة الحجز.
– عدم ترك المركبة مهملة بعد إسقاط ملكيتها.
– الحرص على عدم تراكم المركبات في الموقع.
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وعليكم السلام، فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة الا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة. سعدنا بتواصلك
— المرور السعودي (@eMoroor) March 8, 2023