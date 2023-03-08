دول الخليج بدون أزمة.. غلاء غير مسبوق بأسعار البصل في 9 دول عربية

تواصل- فريق التحرير:

تراجع إنتاج البصل عالمياً بسبب حرب أوكرانيا والفيضانات التي أصابت مناطق الإنتاج، ما أثر سلباً على الكثير من الأسواق العربية.

أزمة البصل في الدول العربية:

يعاني ملايين المواطنين من أزمات معيشية وتضخم طاول كل السلع الضرورية، الأمر الذي يعكس هشاشة الأمن الغذائي عربياً.

الأزمة طالت العديد من الدول العربية، مثل مصر والمغرب ولبنان والعراق واليمن وسورية والأردن والجزائر والسودان.

وتمثلت الأزمة يف شح المياه ومشاكل عديدة واجهت المزارعين، فضلاً عن السياسات الحكومية في بعض الأحيان.

بينما تجنبت دول الخليج الأزمات بسبب المخزون الكافي، ما ساعدها على عدم الدخول في دوامة الغلاء بالأسواق.

مصر ولبنان والمغرب:

كان التصدير في كل من مصر ولبنان العامل الأبرز في شح المعروض من البصل، وبالتالي التسبب في موجات غلاء قياسية.

وما زالت اسعاره في المغرب مرتفعة في سوق التجزئة، رغم استقرارها نسبياً بعد تدابير اتخذتها السلطات العمومية على مستوى التموين والتصدير ومراقبة السوق.

و تضاعف سعر البصل بمعدل 22 مرة خلال 4 أشهر، ليبلغ مستوى قياسيا لم يشهده من قبل.

العراق وسوريا:

ارتفعت أسعار البصل في الأسابيع الأخيرة لمستويات عند ألفي دينار عراقي، وهو أعلى سعراً من الطماطم والخيار مثلاً، وسط شح في المنتج الذي سجل العراق في سنوات سابقة اكتفاء منه.

وفي سوريا ارتفع سعر الكيلوجرام إلى 16 ألف ليرة، قبل أن تتحول أسهم السوريين إلى شحنة البصل المصري التي استوردتها وزارة التجارة السورية، الأسبوع الماضي، لتسد بعض الخلل.

دول الخليج بدون أزمة:

لم تتعرض دول الخليج لأزمة في سعر البصل وارتفاع أسعاره عالمياً، في ظل أزمة إنتاج المحصول بمناطق التوريد الرئيسية، خاصة أوروبا وشرقي آسيا.

وتمكنت دول الخليج عامة من عدم الوقوع في ازمة ارتفاع ساعار البصل بسبب المخزون الكافي.

ومع تصاعد أزمة البصل عالمياً وانعكاسها على العديد من الدول العربية جرى ترويج أخبار غير دقيقة حول أسواق الخليج.

جاء هذا بعد انتشار مقطع فيديو عبر تويتر لاشتباكات بين مشترين، بلغت حد الضرب المتبادل، في أحد الأسواق التجارية الكويتية، بسبب التسابق للحصول على البصل.

فيما كشف تجار ومواطنون وبيانات رسمية عدم صحة تعبير مقطع الفيديو المتداول في الكويت عن أزمة البصل.

وأوضحوا أن الفيديو قديم، وجرى نشره لأول مرة في 31 مايو 2016، ووثق تضارباً بين مصريين في أحد أسواق البلد الخليجي حينها، ولا علاقة له الأزمة.

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