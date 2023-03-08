هل يوجد شروط للعمر لاستقدام العمالة؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة مساند المخصصة لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن عمر العامل المنزلي يتحدد حسب سفارة بلاده.

شرط العمر لاستقدام العمالة:

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن شروط العمر لاستقدام العمالة.

وأجابت المنصة بقولها “عمر العامل المنزلي يكون بحسب ما تحديده من سفارة بلاده، وبإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند”.

وفي وقت سابق، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستقدام لعشر مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

ويأتي ذلك من خلال تقديم حلول تقنية وخدمات إلكترونية مبتكرة متكاملة؛ لرفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية و تحقيق أعلى درجات الرقابة.

المهن الجديدة المتاحة للاستقدام

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي:

1- عامل عناية شخصية.

2- حارس منزلي.

3- مدرس خاص.

4- خياط منزلي.

5- مدير منزل.

6- مزارع منزلي.

7- قهوجي منزلي.

8- سفرجي منزلي.

9- مباشر منزلي.

10- أخصائي نطق و سمع خاص.

كما اتاحت أيضا الموارد البشرية مهن “مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة”.

تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام

وتعمل منصة مساند على تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، حيث تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية والمهن والأسعار،أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين وغيره دون الحاجة إلى زيارة المكتب.

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