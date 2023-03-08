وزارة الصناعة: 11.6 ألف شهادة منشأ بالمنطقة الشرقية في فبراير

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صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح : “أن عدد شهادات المنشأ التي صدرت من فروع الوزارة بالمنطقة الشرقية لشهر فبراير الماضي، سجل 11668 شهادة”.

القطاع الصناعي

وحسب “اليوم”، بلغ إجمالي شهادات المنشأ التي أصدرتها الوزارة، خلال فبراير الماضي، 33 ألفا 384 شهادة، فيما كان القطاع الصناعي كان الأكثر إصداراً للشهادات، وذلك في إطار سعيها لدعم وتسهيل الخدمة للمصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

المنشأ الوطني

وتعد شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد شاملاً المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.

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إنشاء 15 مصنعًا للتقنيات الحديثة

وفي سياق مواز، كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل عن أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف إنتاج 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية في “المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث، أوضح أنه تم إنشاء 15 مصنعاً للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء، وزيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف.