“الأكثر تطورا”.. هيونداي تفاجئ منافسيها في سوق السيارات

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أزاحت شركة “هيونداي” الستار عن سيارة Kona الجديدة التي ستنافس فيها أفضل المركبات الكهربائية الحديثة المطروحة حاليا.

11 ميزة جديدة

وبحسب “روسيا اليوم”، تم إدخال العديد من التغييرات والتحسينات على السيارة الجديدة من بينها ما يلي:

1- تم تعديل تصميم ممتصات الصدمات

2- ثبت على مؤخرة سقفها جنح هوائي رياضي مميز جدا.

3- ازداد الحجم الإجمالي لهذه السيارة أيضا إذ أصبحت بطول 4 أمتار و35 سنتيمترا

4- باتت المسافة بين محوري العجلات فيها 266 سنتيمترا

5- كما ازدادت سعة صندوق الأمتعة بمقدار 27 ليترا.

6- حصلت عليها إذ زوّدت بشاشات لمسية متطورة يمكن التحكم بها عن بعد عبر الإيماءات

7- حصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد

8- كما زودت بكاميرات قادرة على رصد محيط هيكلها بالكامل

9- جهّزت بنظام التحكم التكيفي بالمسار

10- نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث

11- حساسات متطورة للضوء والمطر.

12- تصميم يميزها بشكل ملحوظ عن مركبات Kona السابقة

13 – تغيير فيها شكل الواجهة الأمامية وأشكال المصابيح وكشافات الضباب المثبتة عليها

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