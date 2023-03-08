“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها بتقنيات فريدة و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)
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أعلنت شركة “Honor” عن هاتف Magic5 Ultimate الذي صنف من بين أفضل الهواتف لتي ستطرح هذا العام وأجملها من حيث التصميم.
6 مميزات حصرية
ويمتلك الهاتف الجديد العديد من المميزات من بينها ما يلي:
1- هيكل مميز إذ غطيت واجهته الخلفية بالجلد الأنيق، أبعاده (162.9/76.7/8.8) مام، وزنه 217غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.
2- شاشته فأتت LTPO OLED بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (2848/1312) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا معدل سطوعها 460 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.
3- يعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسموميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.
4- الكاميرا الأساسية جاءت بثلاث عدسات بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، وزودت بمستشعر TOF 3D، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل وزودت بمستشعر TOF 3D أيضا.
5- يدعم الهاتف تقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC.
6- يوجد به ماسح لبصمات الأصابع، وبطارية Silicon-carbon بسعة 5450 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي باستطاعة 66 واطا ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 50 واطا.
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