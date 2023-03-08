الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها بتقنيات فريدة و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)
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“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها بتقنيات فريدة و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)

“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها بتقنيات فريدة و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)

“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها بتقنيات فريدة و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)
٠٤:٤٨:٣٨ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “Honor” عن هاتف Magic5 Ultimate الذي صنف من بين أفضل الهواتف لتي ستطرح هذا العام وأجملها من حيث التصميم.

6 مميزات حصرية

ويمتلك الهاتف الجديد العديد من المميزات من بينها ما يلي:

1- هيكل مميز إذ غطيت واجهته الخلفية بالجلد الأنيق، أبعاده (162.9/76.7/8.8) مام، وزنه 217غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

2- شاشته فأتت LTPO OLED بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (2848/1312) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا معدل سطوعها 460 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

3- يعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسموميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

4- الكاميرا الأساسية جاءت بثلاث عدسات بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، وزودت بمستشعر TOF 3D، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل وزودت بمستشعر TOF 3D أيضا.

5- يدعم الهاتف تقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC.

6- يوجد به ماسح لبصمات الأصابع، وبطارية Silicon-carbon بسعة 5450 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي باستطاعة 66 واطا ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 50 واطا.

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