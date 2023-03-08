الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
برودة غير مسبوقة.. تراكم الجليد يُغلق المدارس والطرق العامة في هذه الدولة
“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها بتقنيات فريدة و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)
الكليات التقنية بالرياض تتصدر إحصائيات التدريب التقني في إيجاد الفرص الوظيفية
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا .. والتداولات 4.1 مليارات ريال
“ناسا” تتعقب كويكبًا جديدًا يهدد الأرض
“الصحة”: تسجيل 89 إصابة بكورونا وتعاف 60 آخرين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

برودة غير مسبوقة.. تراكم الجليد يُغلق المدارس والطرق العامة في هذه الدولة

برودة غير مسبوقة.. تراكم الجليد يُغلق المدارس والطرق العامة في هذه الدولة

برودة غير مسبوقة.. تراكم الجليد يُغلق المدارس والطرق العامة في هذه الدولة
٠٤:٥٠:٤٥ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أدّى تراكم الجليد وانخفاض درجات الحرارة اليوم إلى إغلاق المدارس ومعظم الطرقات العامة في مقاطعة ويلز البريطانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية صورًا لطوابير السيارات المتوقفة على الطرقات بعد أن تراكم الجليد لأكثر من ١٠ سنتمترات في بعض مناطق المقاطعة، فيما انخفضت درجات الحرارة ليلاً لأدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

ضرورة توخي الحذر وإتباع الإرشادات الرسمية

ويأتي هذا في الوقت الذي حذّر فيه مكتب الأرصاد الجوي من أن عاصفة قطبية شمالية ستضرب جميع مناطق المملكة المتحدة هذا الأسبوع، مصحوبة بتساقط الصقيع ورياح باردة جدًا، مطالبًا المواطنين إلى توخي الحذر وإتباع الإرشادات الطبية الرسمية في مثل هذه الظروف.

الوحش القطبي يقترب من المملكة والخليج

في الوقت نفسه، حذرت مجموعة طقس العرب وهي أكبر منصة وتطبيق لمُتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية في المملكة والمنطقة، من اقتراب الوحش القطبي للمملكة ودول الخليج.

الوحش القطبي يتمركز شمال قارة أوروبا

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تُحذر مما يسمي بـ “الوحش القطبي” الذي  يقترب من بعيد و هو يتمركز شمال القارة الأوروبية.

الهواء البارد يتجه نحو شمال الجزيرة العربية

وتوقعت أن ينحدر الهواء البارد نحو شمال شبه الجزيرة العربية و يبدأ تعاقب الموجات على المملكة خلال الأسبوع القادم -بمشيئة الله- وأن ذلك يتزامن مع امتداد كتلة رطبة واسعة من بحر العرب.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. الثلوج الكثيفة تُغطي جبل اللوز مع أجواء باردة في تبوك

الأسبوع القادم.. طقس العرب تُحذر من اقتراب الوحش القطبي للمملكة ودول الخليج

“الحصيني”:اليوم أول أنواء الربيع وهو من مواسم الأمطار التي تبدأ بهذه المناطق

الكلمات الدلالية:
البرد الثلج الوحش القطبي بريطانيا تراكم الجليد فصل الشتاء مقاطعة ويلز مكتب الأرصاد الجوي

مواد ذات صلة

المزيد
تعليق الدراسة في المدارس الليلة وأندية الحي بالقصيم

تعليق الدراسة في المدارس الليلة وأندية الحي بالقصيم

٠٢:٣٥ م، الثلاثاء، ١٢ أبريل ٢٠١٦
جدة.. إعلان الفائزين في جائزة «السبيعي» للتميز في العمل الخيري الخميس

جدة.. إعلان الفائزين في جائزة «السبيعي» للتميز في العمل الخيري الخميس

٠٥:٣٥ م، الأثنين، ٠٨ فبراير ٢٠١٦
مسؤول: توجه خليجي لرفع سن التقاعد إلى 68 عاماً

مسؤول: توجه خليجي لرفع سن التقاعد إلى 68 عاماً

٠٢:٣١ ص، الخميس، ٢١ مايو ٢٠١٥
العراق.. اشتعال عدد من آبار «النفط» في الموصل (صور)

العراق.. اشتعال عدد من آبار «النفط» في الموصل (صور)

٠١:٣٧ ص، الجمعة، ٢١ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *