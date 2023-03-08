برودة غير مسبوقة.. تراكم الجليد يُغلق المدارس والطرق العامة في هذه الدولة

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أدّى تراكم الجليد وانخفاض درجات الحرارة اليوم إلى إغلاق المدارس ومعظم الطرقات العامة في مقاطعة ويلز البريطانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية صورًا لطوابير السيارات المتوقفة على الطرقات بعد أن تراكم الجليد لأكثر من ١٠ سنتمترات في بعض مناطق المقاطعة، فيما انخفضت درجات الحرارة ليلاً لأدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

ضرورة توخي الحذر وإتباع الإرشادات الرسمية

ويأتي هذا في الوقت الذي حذّر فيه مكتب الأرصاد الجوي من أن عاصفة قطبية شمالية ستضرب جميع مناطق المملكة المتحدة هذا الأسبوع، مصحوبة بتساقط الصقيع ورياح باردة جدًا، مطالبًا المواطنين إلى توخي الحذر وإتباع الإرشادات الطبية الرسمية في مثل هذه الظروف.

الوحش القطبي يقترب من المملكة والخليج

في الوقت نفسه، حذرت مجموعة طقس العرب وهي أكبر منصة وتطبيق لمُتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية في المملكة والمنطقة، من اقتراب الوحش القطبي للمملكة ودول الخليج.

الوحش القطبي يتمركز شمال قارة أوروبا

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تُحذر مما يسمي بـ “الوحش القطبي” الذي يقترب من بعيد و هو يتمركز شمال القارة الأوروبية.

الهواء البارد يتجه نحو شمال الجزيرة العربية

وتوقعت أن ينحدر الهواء البارد نحو شمال شبه الجزيرة العربية و يبدأ تعاقب الموجات على المملكة خلال الأسبوع القادم -بمشيئة الله- وأن ذلك يتزامن مع امتداد كتلة رطبة واسعة من بحر العرب.

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