“ناسا” تتعقب كويكبًا جديدًا يهدد الأرض

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أعلن كبار العلماء بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أنهم يتتبعون كويكبًا تم اكتشافه حديثًا يمكن أن يصطدم بالأرض خلال الـ 25 عامًا القادمة.

وفي 27 فبراير الماضي، اكتشف الكويكب الذي أطلق عليه اسم (2023 DW)، وسرعان ما تبين أنه يستحق المتابعة لأنه قد يشكل خطرًا على الأرض ويصطدم بها عام 2046.

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فرصة ضئيلة جدًا للتأثير على الأرض

وقال علماء “ناسا”: “لقد كنا نتتبع كويكبًا جديدًا يُدعى 2023 DW لديه فرصة ضئيلة جدًا للتأثير على الأرض في عام 2046. غالبًا عندما يتم اكتشاف الأجسام الجديدة لأول مرة ، يستغرق الأمر عدة أسابيع من البيانات لتقليل حالات عدم اليقين والتنبؤ بشكل مناسب بمداراتها سنوات في المستقبل.

وأضافوا “سيستمر محللو أوربت في مراقبة الكويكب 2023 DW وتحديث التوقعات مع ورود المزيد من البيانات”، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.

بحجم حوض السباحة الأولمبي

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ويبلغ قطر الكويكب حوالي 49.29 مترًا، أي ما يعادل تقريبًا نفس حجم حوض السباحة الأولمبي. وتقدر “ناسا” أن الأمر يستغرق حوالي 271 لإكمال مدار شمسي واحد، وستكون أقرب مسافة لها من الشمس 0.49 وحدة فلكية – أو حوالي 75 مليون كيلومتر.

والتاريخ المحدد لضرب الأرض هو 14 فبراير 2046. ولم تصدر وكالة “ناسا” حتى الآن أي تحذيرات رسمية أو خطر محتمل، ومن المحتمل ألا يكون ذلك حتى وقت قريب من التأثير المحتمل. كما لم تذكر حجم الضرر الذي يمكن أن يحدث أو أين يمكن أن يحدث.