الكليات التقنية بالرياض تتصدر إحصائيات التدريب التقني في إيجاد الفرص الوظيفية

تواصل – واس:

تصدرت الكليات التقنية للبنين والبنات في منطقة الرياض المراكز الأولى في إحصائية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاصة بعدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للخريجين في عام 2022.

عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها

وحلت الكلية التقنية للبنين بالرياض في المركز الأول على مستوى الكليات التقنية للبنين في المملكة بعدد فرص بلغ 15505 فرص، وأتت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في المركز الأول على مستوى الكليات التقنية للبنات في المملكة بـ1343 فرصة وظيفية.

100 ألف فرصة وظيفية

كما أتت الكلية التقنية للبنات بالرياض في المركز الثاني بـ 840 فرصة وظيفية، لتشكل هذه المنشآت التدريبية ما يعادل 17% من مجموع الفرص الوظيفية التي توظف بها خريجو وخريجات المؤسسة في العام الماضي 2022، والتي بلغت في مجموعها 100 ألف فرصة وظيفية.

يأتي هذا الإنجاز نظير الجهود الحثيثة التي تقوم بها المنشآت التدريبية بالمنطقة وبإشراف ومتابعة مباشرة من إدارة التدريب بالمنطقة، حيث يمثل إيجاد الفرص الوظيفية للخريجين أحد الأولويات الإستراتيجية للعمل، كما يتم تهيئة الخريجين وإعدادهم من خلال الدورات المتخصصة التي تسهم في حصولهم على الوظيفة المناسبة.

الزيارات الميدانية لقطاعات الأعمال

ويرتكز عمل رؤساء التنسيق الوظيفي في المنشآت التدريبية على الكثير من الجهد نحو هذا الهدف من القيام بالزيارات الميدانية لقطاعات الأعمال، بما يغطي كافة التخصصات وعمل لقاءات التوظيف المستمرة في مقراتها والتواصل المباشر مع أصحاب القرار، وورش عمل متخصصة تساعد في إيجاد علاقة متينة لدعم التوظيف والتي لا تسهم في توفير الفرص الوظيفية فحسب بل تستقرئ الاحتياج الفعلي والمتغير لهذه القطاعات من الكوادر الوطنية والمهارات المطلوبة وما يستجد بشأنها تبعاً لتطور تلك الأعمال.

يُذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض وقعت العديد من مذكرات التفاهم لخدمة هذا الهدف، كما تقيم معرضًا للتوظيف بشكل سنوي لحريجي المنشآت التدريبية بالمنطقة , فيما تسهم إدارة التدريب بمنطقة الرياض بتوظيف الخريجين من المناطق الأخرى بحسب وفرة الفرص التخصصية بالمنطقة.

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