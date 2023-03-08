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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا .. والتداولات 4.1 مليارات ريال
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا .. والتداولات 4.1 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا .. والتداولات 4.1 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا .. والتداولات 4.1 مليارات ريال
٠٤:٤١:٣٥ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضاً 63.11 نقطة ليقفل عند مستوى 10410.21 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 148 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ثمار، شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وساسكو، وبن داود، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: أميانتيت، وينساب، وأمريكانا، وسلامة، ودار الأركان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 4.35 %.

الشركات الأكثر نشاطا

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، وزين السعودية، والرجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ولوبريف، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو” اليوم مرتفعا 97.56 نقطة ليقفل عند مستوى 18965.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم.

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الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم مؤشر سوق الأسهم

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