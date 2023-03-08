“الصحة”: تسجيل 89 إصابة بكورونا وتعاف 60 آخرين

تواصل – فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 830044 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 60 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 817139 حالة.

وأكدت “الصحة” عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي عند 9618 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات الحرجة 42 حالة.

في سياق متصل، كشفت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات واضحة بشأن إمكانية عودة من غادر المملكة أثناء جائحة كورونا ولم يرجع.

المنع من الدخول لمدة 3 سنوات

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن التعليمات تنص على أن من خرج من المملكة ولم يعد، يُمنع من الدخول لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه : “خرجت من المملكة أثناء جائحة كورونا ولم أستطيع العودة بسبب تعليق الطيران وصعوبة في تجديد الإقامة، تاريخ الخروج يوم 12 رجب 1441، وتاريخ انتهاء الإقامة يوم 22 ذو الحجة 1441، أرجوا الإفادة للأهمية متى وفي أي تاريخ أستطيع العودة بتأشيرة عمل جديدة”.

طريقة سداد المدفوعات لخدمتي إصدار أو تجديد الجواز

في الوقت نفسه، كشفت الجوازات عن طريقة سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار أو تجديد جواز السفر الإلكتروني عبر منصة “أبشر”، مبينة أن طريقة السداد تكون عن طريق الخطوات التالية:

1- قائمة الخدمات.

2- المدفوعات الحكومية.

3- دفع رسوم جديدة.

4- تحديد قطاع الجوازات.

5- اختيار الخدمة “إصدار – تجديد” جواز السفر.

6- اختيار المستفيد “صاحب الحساب – أحد أفراد الأسرة”.

7 – اختيار المدة “5 أو 10 سنوات”.

8- الدفع.

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توضيح مهم من الجوازات بشأن إمكانية عودة من غادر المملكة أثناء جائحة كورونا