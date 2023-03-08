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عاشت 3 قرون وحربين عالميتين.. وفاة أكبر امرأة في العالم
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عاشت 3 قرون وحربين عالميتين.. وفاة أكبر امرأة في العالم

عاشت 3 قرون وحربين عالميتين.. وفاة أكبر امرأة في العالم

عاشت 3 قرون وحربين عالميتين.. وفاة أكبر امرأة في العالم
٠٣:٥٤:٤٩ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت امرأة يُعتقد أنها “أكبر معمرة في العالم” عن عمر يناهز 128 عامًا، عاشت خلالها في ثلاثة قرون وعاصرت حربين عالميتين.

وكانت جوانا مازيبوكو، وهي من جنوب إفريقيا تحتفظ بوثائق تفيد بأنها ولدت في 11مايو 1894، وتوفيت في منزلها بجوبيرتون في 3مارس، متأثرة بجلطة دماغية، كانت سببًا في ترددها على المستشفى مؤخرًا .

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أم المجتمع

وقالت زوجة ابنها ثانديوي ويسنيانا، إن المجتمع “فقد أمه”. وأضافت لموقع “نيوز 24”: “لقد أحببنا أن نصلي معًا، وأمضينا معظم أيامنا في احتساء الشاي والتحدث. لا أعرف مع من سأستمتع بعد الآن. انفتح جرح، قلبي مؤلم، وتحطمت. المجتمع حزين. لقد فقدنا جميعًا أمًا”.

متى أموت

وفي العام الماضي، أعربت جوانا، التي لم تستطع القراءة أو الكتابة في تصريحات لها عن دهشتها لأنها كانت لا تزال على قيد الحياة.

وتابعت متسائلة: “لماذا ما زلت هنا؟ الناس من حولي يموتون، “متى أموت؟ ما الهدف من أن أكون على قيد الحياة؟ لقد أرهقني العالم لأنني أجلس هنا فقط لا أفعل شيئًا”.

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وفي 14 فبراير الماضي، نقلتها ابنة أختها إلى المستشفى حيث عولجت من سكتة دماغية قبل خروجها من المستشفى في 28 من الشهر نفسه. وتوفيت بعد أيام قليلة، ودُفنت يوم السبت.

يشار إلى أن جوانا، هي أم لسبعة أبناء، وجدة لـ 50 طفلاً، وواحدة من 12 شقيقًا، ثلاثة منهم لايزالون على قيد الحياة.

 

الكلمات الدلالية:
أكبر معمرة في العالم جنوب إفريقيا جوانا مازيبوكو

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