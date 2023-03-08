ارتفاع طفيف في سعر “برنت”.. والتداول عند 83 دولارا

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سجل سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” اليوم ارتفاعاً طفيفاً للتعاملات الآجلة بنسبة 0.17 ٪؜.

وتداول برميل برنت عند 83.43 دولاراً أمريكياً لعقود شهر مارس المقبل.

خام غرب تكساس

في الوقت نفسه، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.03 ٪؜ إلى 77.56 دولاراً للبرميل.

أسعار النفط أمس

وأمس، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، نتيجة مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المئة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.4 في المئة عند التسوية أمس الاثنين، بحسب “رويترز”.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدًا في المئة في الجلسة السابقة.

واتجهت أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.

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