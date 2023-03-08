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وزير الطاقة يُطلق أضخم مشروع تطويري في تاريخ الحرمين الشريفين
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وزير الطاقة يُطلق أضخم مشروع تطويري في تاريخ الحرمين الشريفين

وزير الطاقة يُطلق أضخم مشروع تطويري في تاريخ الحرمين الشريفين

وزير الطاقة يُطلق أضخم مشروع تطويري في تاريخ الحرمين الشريفين
٠٣:٤٤:٤٧ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الطاقة أنه بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين فقد تم إطلاق أضخم مشروع تطويري في تاريخ الحرمين الشريفين.

سمو وزير الطاقة والرئيس العام يطلقان أضخم مشروع في تاريخ الحرمين الشريفين لتطوير الطاقة

وفي التفاصيل، أطلق سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أضخم مشروع في تاريخ الحرمين الشريفين لتطوير الطاقة.

أهم أهداف المشروع التطويري الضخم

وأوضحت شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذا المشروع التطويري الضخم يهدف إلى:

1 – الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي والصحة المهنية.

2 – تطبيق أعلى معايير الجودة وفق إستراتيجية منهجية مدروسة تصل إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

3 – طرق إدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها بمهنية وحرفية، وأيضاً تحليل البيانات والمعلومات ودراستها وعمل دراسات مستقبلية ذات قيمة عالية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

تهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن

وتأتي هذه الجهود العظيمة في الاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن والحرص على سلامة قاصدي المسجد الحرام و المسجد النبوي وتوقيع الاتفاقيات والشراكات النافعة وفق تطلعات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحرمين الطاقة المسجد الحرام المسجد النبوي بن سلمان شؤون الحرمين عبد الرحمن السديس وزير الطاقة

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