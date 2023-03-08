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رئيس جمعية المصارف في لبنان: لا سيولة نقدية في البنوك
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رئيس جمعية المصارف في لبنان: لا سيولة نقدية في البنوك

رئيس جمعية المصارف في لبنان: لا سيولة نقدية في البنوك

رئيس جمعية المصارف في لبنان: لا سيولة نقدية في البنوك
٠٣:١٠:١٠ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس جمعية المصارف اللبنانية فادي خلف، أن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.

ودائع المصارف قد بلغت 86.6 مليار دولار

وأوضح أن ودائع المصارف قد بلغت 86.6 مليار دولار منتصف فبراير الماضي حسب مصرف لبنان المركزي.

وحسب “سي عن بس سي”، فقد أضاف أن ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة قد بلغت رصيدًا سلبيًا قدره 204 ملايين دولار حتى يناير الماضي.

تراجع تسليفات المصارف للقطاع الخاص

وبين أن قيمة محفظة اليورو بوند بلغت 2.9 مليار دولار بعد تنزيل المؤونات، فيما تراجعت تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى 9.785 مليار دولار حتى يناير.

لا سيولة لدى المصارف والودائع غير قابلة للسحب

وأشار إلى أن هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف، سواء تعلق الأمر بودائع الدولار المحلي لدى مصرف لبنان، وأن المصارف اللبنانية تتوفر على رصيد سلبي لدى المصارف الأجنبية، مؤكدًا أن هذه الودائع غير قابلة للسحب نقدًا أو التحويل إلى الخارج.

يأتي هذا في وقت تزداد فيه الأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث وصل الحال ببعض الآباء لأن يرسلون أطفالهم إلى دور الأيتام، لأنهم لا يستطيعون إطعامهم، ولجأ عدد متزايد من اللبنانيين إلى السطو المسلح كطريقة وحيدة لاسترداد ودائعهم الخاصة من البنوك.

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الكلمات الدلالية:
البنوك بيروت جمعية المصار ف لبنان مصرف لبنان المركزي ودائع المصارف

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