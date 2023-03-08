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تنبيه مهم لمستفيدي سكني.. تدشين الربط التقني بين برنامج “تطوير” ومنصة “إتمام”
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تنبيه مهم لمستفيدي سكني.. تدشين الربط التقني بين برنامج “تطوير” ومنصة “إتمام”

تنبيه مهم لمستفيدي سكني.. تدشين الربط التقني بين برنامج “تطوير” ومنصة “إتمام”

تنبيه مهم لمستفيدي سكني.. تدشين الربط التقني بين برنامج “تطوير” ومنصة “إتمام”
٠٣:١٢:٣٣ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الربط التقني بين برنامج “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”.

ويأتي الربط التقني بين برنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية “تطوير” ومنصة مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” بهدف تعزيز الشراكة التكاملية فيما بينهما.

ويسهم الربط في تسريع تقديم الطلبات للاستفادة من خدمات برنامج “تطوير” وذلك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – رفع نسبة تملك الأسر لمنازلها 70% نهاية 2030 .

منصة “إتمام”

من جهته، قال  الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن الربط التقني مع منصة “إتمام” يأتي بهدف تسهيل رحلة مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البرنامج بالشراكة مع الجهات التمويلية، لإنشاء مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي “سكني” من برامج الدعم السكني .

وبين أن الشراكة التقنية بين “تطوير” و “إتمام” ستمكن مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري من تقديم طلبات الاستفادة من خدمات برنامج تطوير إلكترونياً بكل يسر وسهولة ودقة عالية للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها وتمكين الطلب المتزايد وزيادة المعروض العقاري في جميع مناطق المملكة .

برنامج “تطوير”

يذكر أن برنامج “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية يُعد من البرامج الداعمة لزيادة المعروض العقاري وخلق تنافسية بين مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري لتعزيز التوازن في السوق المحلي ، فيما يُوفر مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” المنصة الرقمية المتكاملة لتيسير إجراءات مزاولة أعمال المطورين العقاريين التعاون مع عدد من الجهات في القطاعات الحكومية والخاصة.

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الشؤون البلدية والقروية المملكة وزير الشؤون

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