ومشاركة 120 جهة.. “بيبان 23” ينطلق غدًا بـ750 عارضًا و350 متحدثًا

تواصل – واس:

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أنها تنظم يوم غدٍ الخميس ملتقى “بيبان 23″، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وأوضحت أن الملتقى يستمر حتى 13 مارس، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”؛ بمشاركة أكثر من 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، و750 عارضًا من رواد الأعمال المحليين والعالميين، بحضور عدد من أصحاب المعالي، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وصناع القرار.

مشاركة 120 جهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ويتيح “بيبان 23” أمام رواد الأعمال التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، كما يشارك فيه أكثر من 120 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ في مجالات الإجراءات والتمويل والخدمات، إضافة إلى مشاركة 34 جهة حكومية تستعرض خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف التغلب على جميع التحديات والصعوبات التي تواجهها في القطاعات كافة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد مرتادي الملتقى 105 آلاف زائر، حيث يسهم الملتقى الذي يفتح أبوابه يومياً من الساعة 4 وحتى 11 مساءً، في:

1 – صناعة بيئة ريادية تحثّ الشباب على دخول عالم ريادة الأعمال.

2 – بناء شبكة ريادية محلية وعالمية.

3 – تعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، ويوطد التواصل بينهم.

4 – يرعى الأفكار الإبداعية وأساليب استثمارها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الساعية إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.

وصممت أبواب “بيبان 23″؛ وعددها 9 لتلبية متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، التي تشمل على:

1 – باب الانطلاقة.

2 – باب النمو.

3 – باب التمكين.

4 – باب التمويل.

5 – باب الابتكار.

6 – باب السوق.

7 – باب الشركات الناشئة.

8 – باب الامتياز التجاري.

9 – باب التجارة الإلكترونية.

300 ورشة عمل تدريبية لـ 20 ألف مستفيد

وسيتمكن زوّار ملتقى بيبان 23 من الالتحاق بـ 300 ورشة عمل تدريبية، ومن المقدّر أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد، كما تناقش الورش مواضيع متنوعة، منها: الإدارة المالية، وتجربة الحصول على امتياز تجاري، والتحول إلى التجارة الإلكترونية، وإستراتيجية إدارة المخاطر، وإدارة سلاسل الإمداد، والتخطيط الإستراتيجي، ونمو المنشآت، بجانب مواضيع أخرى تعرّف رواد ورائدات الأعمال على الخطط الإستراتيجية والأعمال التشغيلية لأعمالهم التنموية.

مشاركة أكثر من 200 دولة

وسيحتضن الملتقى نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال؛ بمشاركة أكثر من 200 دولة، وتُعد أول وأكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة، وسيشهد الحفل الختامي توزيع الجوائز، بحضور أفضل 100 رائد ورائدة أعمال تأهلوا للنهائيات، وتصل الجوائز النقدية إلى مليون دولار.

دعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات

ويشهد الملتقى إطلاقات واتفاقيات نوعية تسهم بشكل مباشر في دعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، على رأسها التقنية والسياحة والترفيه والثقافة والرياضة؛ الذي بدوره سينعكس على تحفيز استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نموها، كما سيساعد الشركات الناشئة على التوسع في السوق المحلي بواسطة الحلول التمويلية المتنوعة.

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